جيش الاحتلال يعلن احتلال معبر رفح البري

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم احتلاله معبر رفح البري.

واحتل جيش الاحتلال حسب اعلانه معبر رفح بشكل كامل، وقال انه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

واقتحمت دبابات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء معبر رفح جنوب قطاع غزة بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين.

وتداولت منصات التواصل مشاهد توثق اقتحام دبابة لجيش الاحتلال لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

كما ذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال استبدلت العلم الفسطيني بعلم الاحتلال.

وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق غرب وشرق مدينة رفح منذ الليلة الماضية، فيما رصدت الانفجارات والأحزمة النارية التي نفذها الاحتلال من الجانب المصري.