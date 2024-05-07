فرنسا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن وتوزع مشروع قرار لوقف إطلاق النار

وطن: بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة الساعة الثالثة بعد ظهر الإثنين بتوقيت نيويورك بناء على دعوة فرنسية لمناقشة الأوضاع المتدهورة في منطقة رفح في ظل تهديدات القيادة الإسرائيلية بأن عملية اجتياح رفح أصبحت مؤكدة.

وقد وزعت البعثة البعثة الفرنسية مسودة مشروع قرار على الدول الأعضاء لأجل التفاوض عليه وطرحه لاحقا للتصويت عليه ويتضمن مشروع القرار، ثلاث نقاط رئيسية وهي الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا، ورفض عملية اجتياح رفح ورفض التهجير القسري الذي دعت إليه إسرائيل هذا الصباح، والنقطة الثالثة هي الطلب من الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين في قطاع غزة.

ومن المبكر أن نعرف ردود الفعل على مسودة مشروع القرار وخاصة موقف الولايات المتحدة.

