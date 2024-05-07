وفد قطري يتوجه إلى القاهرة بعد موافقة "حماس" على مقترح الهدنة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وفدا قطريا يتوجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد إبلاغ حركة حماس الوسيطين المصري والقطري، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "حماس أرسلت إلى الوسطاء، الاثنين، ردها على اقتراح الهدنة"، واصفا الرد بأنه "إيجابي".

ولفت الأنصاري إلى أن الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، معربا عن أمله في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.