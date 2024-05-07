جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين عند الحدود مع لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل ضابطين في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيّرة نفذه حزب الله استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال.

أصيب جنديان بجراح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة في المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان؛ قبل ان يعلن اليوم عن مقتلهما .

وأعلن "حزب الله" أمس شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود الاحتلال جنوبي المطلة وإصابة نقاط استقرارهم، وتم تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح؛ حسبما جاء في بيان له.