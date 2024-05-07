غوتيريش: الاجتياح الإسرائيلي لرفح سيكون أمرا لا يُحتمل

وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، إنّ "اجتياحا برّيا لرفح سيكون أمرا لا يُحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمّرة وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة".

ودعا غونيرش في تصريح للصحفيين لدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا،"لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك قد شدّد، الإثنين، على أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير إنساني".

وأضاف "إنه أمر غير إنساني. إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحذّر من أن "هذا لن يؤدي سوى إلى تعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس".

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".