طوفان الأقصى" في اليوم الـ214.. غارات إسرائيلية مكثفة على رفح وحماس توافق على مقترح لوقف إطلاق النار

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ214، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويواصل الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة، ويرتكب مزيدا من جرائم الحرب، وسياسة الحصار والتجويع.

وفيما يستمر انتشال الشهداء من تحت أنقاض المنازل، أمر جيش الاحتلال سكان مناطق شرق رفح -البالغ عددهم نحو 100 ألف- بالإخلاء والتوجه نحو ما زعم أنه "مناطق إنسانية" في خان يونس والمواصي.

من جانبها، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء في قطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة.فيما اعلنت إسرائيل أنها سوف ترسل وفداً من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ214: