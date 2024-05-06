المتحدث باسم جيش الاحتلال: نبحث رد حماس ونستغل كل فرصة لإعادة المختطفين

وطن: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إنه سيتم بحث رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل جدي.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أنه "سيتم العمل بكل الطرق واستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين في قطاع غزة".

وذكر أن مقاتلات سلاح الجو "شنت هجمات على 50 هدفًا في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تقرر " إغلاق معبر كرم أبو سالم لأسباب أمنية"، مضيفًا أنه سيُفتَح في "الوقت المناسب".

المصدر : الجزيرة مباشر