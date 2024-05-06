بعد موافقة حماس على مقترح الوسطاء.. عائلات أسرى الاحتلال تتظاهر وتطالب "أعيدوا أبناءنا وإلّا فسنحرق إسرائيل"

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ أهالي الأسرى الإسرائيليون يقطعون طريق "أيالون" في "تل أبيب"، ويدعون الحكومة الإسرائيلية لـ"عدم حرق الوقت، وذلك على خلفية إعلان حماس موافقتها على مقترح للوسطاء بشأن وقف إطلاق نار في غزة.

وأفاد موقع القناة "الـ12" الإسرائيلية بأنّ تظاهرة لعائلات الأسرى تغلق شارع "بيغن" في "تل أبيب" في الاتجاهين.

ونقلت القناة "الـ12" عن بيان لعائلات الأسرى: "نرحب بإعلان حماس الدفع قدماً بوقف إطلاق النار، الأمر الذي يدفع قدماً بعودة الأسرى الـ132".

وأضاف بيان العائلات: "لقد حان الوقت الآن لكي تثبت الحكومة الإسرائيلية بالأفعال التزامها تجاه الإسرائيليين، يجب على الكابينت أن يأخذ موافقة حماس ويحولها إلى صفقة لإعادة الجميع".

من جهتها، أشارت القناة "كان" إلى أنه بعد إعلان رد حماس، تظاهر مئات المتظاهرين خارج مقر وزارة الأمن في "تل أبيب".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن متحدثة خلال تظاهرة عائلات الأسرى، قولها: "حماس وافقت على الصفقة، الآن هو وقت الحكومة لإعادة الأسرى، وإلا سوف نحرق إسرائيل".

بدوره،قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنّ "الحكومة التي تريد إعادة الأسرى كانت ستعقد الآن نقاشاً عاجلاً وترسل الفرق إلى القاهرة، ولا تصدر بشكلٍ هستيري 3 إحاطات مختلفة من مصادر مختلفة وتسحق قلوب العائلات"، مضيفاً أنّ هذا "عارٌ وطني.. لا يوجد حدود".

ويأتي ذلك بعدما أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إسماعيل هنية، موافقة الحركة على مقترح الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزّة.

المصدر: "الميادين"