تواصل التظاهرات التضامنية مع فلسطين في جامعة لوزان بسويسرا

وطن: تواصلت في جامعة لوزان السويسرية تظاهرات طلابية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع التظاهرات الطلبة في الجامعات الأميركية والأوروبية.

ويشارك في المظاهرة التي بدأت في الثاني من أيار/ مايو الجاري أمام مبنى "جيوبوليس" داخل الحرم الجامعي، المئات من الطلبة والباحثين وأعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة.

ورفع المتظاهرون إلى جانب الأعلام الفلسطينية، لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"وقف إطلاق النار" باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ويواصل النشطاء مظاهراتهم داخل الحرم الجامعي منذ 5 أيام دون توقف، ويقدم بعض المتطوعين 3 وجبات يوميا لدعم الناشطين.

وردد الطلبة هتافات مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل في منطقة التظاهر.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، بدأ طلبة وأكاديميون رافضون للعدوان على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأميركية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات "الإسرائيلية" وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين بالجامعات الأميركية، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، حيث شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.