تظاهرات دعم فلسطين تمتد إلى مدارس ثانوية في فرنسا

وطن: شهدت العشرات من المدارس الثانوية في فرنسا، اليوم الاثنين، تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر من جيش الاحتلال منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وإلى جانب جامعات في فرنسا، أصبحت العديد من المدارس الثانوية مسرحا لتظاهرات داعمة لفلسطين.

وبدعوة من اتحاد نقابات المدارس الثانوية (USL)، شارك عشرات طلبة المدارس في هذه التظاهرات، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبعد الولايات المتحدة الأميركية، تستمر الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في العديد من الجامعات في فرنسا أيضا.

وينظم طلبة جامعتي ساينس بو والسوربون، وهما من الجامعات الرائدة في فرنسا، مظاهرات احتجاجا على العدوان على قطاع غزة، ولإظهار التضامن مع فلسطين.



