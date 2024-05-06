فهد سليمان يستقبل جميل مزهر مهنئا بانتخابه أمينا عاما واختتام المؤتمر الوطني العام للجبهة الديمقراطية

وطن: استقبل امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق فهد سليمان في المقر المركزي للجبهة في بيروت نائب امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر على رأس وفد من الجبهة ضم الرفاق: ابو علي حسن، مروان عبد العال. كما ضم وفد الجبهة الديمقراطية نائب الامين العام علي فيصل واعضاء المكتب السياسي الرفاق: ابراهيم النمر، اركلن بدر، عدنان يوسف وفتحي كليب.

وفد الجبهة الشعبية قدم التهاني للرفيق سليمان لمناسبة انتخابه امينا عاما وانعقاد المؤتمر العام، الذي توج بانتخاب الهيئات المركزية للجبهة خاصة الرفيق نايف حواتمة كرئيس للجبهة ونائبي الامين العام الرفيقان ماجدة المصري وعلي فيصل اضافة الى اعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي، متمنيا للقيادة الجديدة التوفيق في مهامهم الوطنية والنضالية، لما فيه مصلحة شعبنا وقضيتنا الوطنية..

وعبر الرفيق مزهر عن ارتياحه للقرارات الصادرة عن المؤتمر لجهة التأكيد على المقاومة كخيار وطني ومواصلة الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبذل كل الجهود الممكنة لاعادة بنائها على اسس ديمقراطية تضمن الشراكة بين كافة مكوناتها..