مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي المواطنين جنوب بيت لحم

وطن: رعى مستوطنون، اليوم الاثنين، أغنامهم في أراضي المواطنين ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مستوطنين قاموا برعي أغنامهم في أراضي منطقة "واد الغويط" غرب البلدة، المزروعة بأشجار الكرمة، ما ألحق أضرارا بها، وهي تعود للشقيقين رزق وعيد محمد صلاح، والمواطن عمر محمد رشيد صلاح.

يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وهدم غرف زراعية والاستيلاء على مساحات من الأراضي.



