"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تستهدفان معا قوات الاحتلال في محور "نتساريم"

وطن: أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" بالاشتراك مع "سرايا القدس".

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مشاهد من "إطلاقها رشقات صاروخية، واستهداف قوات الاحتلال المتموضعة بمحور نتساريم بصواريخ مئة وسبعة بالاشتراك مع سرايا القدس".



وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 4 بالإضافة إلى 10 مصابين في القصف الذي طال أمس قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.



