مخيم طلابي في جامعة أمستردام دعما لغزة

وطن: أقام طلاب مخيما في حرم جامعة أمستردام، اليوم الاثنين، وطالبوا الجامعة بقطع كل علاقاتها مع حكومة الاحتلال على خلفية عدوانها على غزة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية نحو 10 خيام على العشب بين مبانٍ جامعية، وعشرات الطلاب بعضهم يتوشح بالكوفية الفلسطينية.

وأظهرت لقطات أخرى لافتتان في المكان كُتب على إحداها "مخيم التضامن مع غزة". ودعت لافتة أخرى إلى "المقاطعة" مع رسم لعلم الاحتلال عليه أيادٍ ملطخة باللون الأحمر الداكن.

وانطلقت شرارة الحراك الطلابي من الولايات المتحدة الأميركية، في 18 نيسان/ ابريل الماضي، حيث بدأ طلاب رافضون للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات "الإسرائيلية" وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ويسعى الطلبة في الجامعات الأميركية إلى الضغط على الإدارة الأميركية لسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال والشركات الداعمة لها ومقاطعة الجامعات "الإسرائيلية" المتواطئة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني .

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وسويسرا والهند واستراليا، وشهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف العدوان ومقاطعة الشركات التي تزود حكومة الاحتلال بالأسلحة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.