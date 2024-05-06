غالانت: جهود إعادة الرهائن ستتواصل حتى بعد بدء العملية في رفح

وطن: قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن "كافة الجهود التي تبذل لإعادة الرهائن"، ستتواصل "بعد بدء العملية في رفح"، وذلك في لقاء جمعه مع ممثلين عن عائلات أسرى إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

واكد غالانت ان "جيش الاحتلال ملتزم بتحقيق أهداف الحرب لكن رفض حماس لأي خطة لعودة المختطفين يلزمنا البدء بعملية في رفح.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه بدأ عملية إخلاء سكان المناطق الشرقية من رفح، وحثَّهم على التحرك نحو منطقة موسعة في المواصي.

وقال الاحتلال إنه سيستخدم الملصقات والرسائل النصية والمكالمات؛ لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين.

واتخذ مجلس حرب الاحتلال، قرار الاجلاء من رفح، في حين أجرى وزير الاحتلال يوآف غالانت اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الليلة الماضية؛ لإبلاغه ببدء إجلاء مواطنين من رفح، علما أنّ المنطقة، التي يهدد الاحتلال بضرورة إخلائها في مدينة رفح، تضم نحو 250 ألف نازح.

فيما أكّدت حركة حماس، أنّ أيّ عملية عسكرية في مدينة رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح، كما انها لن تكون نزهةً لـجيش الاحتلال، مُشدّدةً على أنّ "مقاومتنا، على أتَمِّ الاستعداد للدفاع عن شعبنا، ودحر هذا الاحتلال، وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".