زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: النساء في قطاع غزة تحت نير العدوان الصهيوني: صرخات ألمٍ مكتومة

أتألّم كثيرًا وأنا أستمع لقصص النساء ووجعهنّ وخصوصًا أنّهن لا يُفصحن عن حجم معاناتهن من كافة الأمور التي يتعرّضن لها، بدءًا من الفقد وحتى عدم توفّر حاجاتهن الشخصية.

تقول السيدة "ع" في أحد مراكز الإيواء أنّها لا تتعرّض للعنف، تُجادلها المحامية وتقول لها "كيف هيك؟ أنا خلّصتك من إيدين أخوكي بالعافية وكان راح يقتلك بالسكينة، واضطريت أبلّغ الشرطة عنه"، فردّت عليها السيدة "ساعدوني على السفر مع أولادي وبناتي وشكرًا لكم".

وبالتدقيق في متابعة مشكلة تلك السيدة تبيّن أنها أرملة منذ سبع سنوات، وشأنها شأن الكثيرين الآن في قطاع غزّة، هي تريد أن تسافر مع أبنائها وبناتها كي تجد لنفسها ولهم فرصةً للأمان والسلامة، ولكن عائلتها غير موافقة على أن تخرج من البلاد لأنه ليس لديها زوج، بالرغم من أنّ ابنها الشاب قد تجاوز الثامنة عشرة. وهي تقول "من شو خايفين عليّ؟ مش عارفة ليش! مين من إخوتي بيطعمينا وبيسقينا؟ ولّا إيمتى سألوا عنا؟"

وأصل الموضوع في الثقافة المجتمعية المحليّة أنّ المرأة لا يمكن أن تتمتّع بحريتها دون رقابة رجلٍ من العائلة سواء زوج أو أب أو أخ أو حتى الإبن البالغ سن الرشد. وفي حالة هذه السيدة، وبالرغم من الظروف القاهرة في ظلّ هذا العدوان الصهيوني الذي لم يترك بيتًا إلا وبه مصيبة، ما زال البعض يفكّر في الحدود الضيّقة، وبالرغم من أن أخ السيدة "ع" سعى كي تُسافر زوجته وحدها مع أبنائه، ولكنّه لا يرى أنّ هذا من حقّ أخته لأنها ارملة.

صادفتنا هذه الحالات كثيرًا ونحن نزور مراكز الإيواء ونسأل النساء عمّا يحتجنه من دعمٍ قانوني واجتماعي، وخصوصًا الأرامل والمُطلّقات والشابّات العزباوات، حيث تستمرّ القيود عليهنّ وأحيانًا تترافق مع العنف.

وفي حوار حول موضوع ليس بجديد، تقول إحدى الشابات التي كانت في جلسة تستمع لحكايا النساء وقصصهن، وباستغرابٍ شديد "يا أستاذة إحنا بهذه الحرب تكيّفنا مع كُل شيء بحياتنا، فش كهربا، فش غاز، فش مياه بالمواسير، فش بيوت والعائلات فوق بعض بمراكز الإيواء والمدارس، وانكشفوا على بعض بقصص عمرنا ما كُنّا نفكّر إنه ممكن حدا يعرف فيها غير الأهل، والناس تحمّلت الموت والدّمار والجوع، بس إنه مطلوب كمان من النساء يتكيّفن مع قلّة القيمة والضرب والإهانة من أقرب الناس ويسكتن مش معقول" ردّت عليها إحدى السيدات "حبيبتي انتي لسّه صغيرة، إحنا طول عمرنا بنتحمّل قرف الزوج وإهانته وأحيان كثيرة حتى الضرب، وقبل هيك خضعنا لأبونا وأخونا، خلص شو بدنا نعمل؟ نتطلّق؟ بس كمان إذا تطلّقنا وين نروح؟ أهلنا ما بيتحمّلونا مع أولادنا، خلص بدنا نتصالح مع حالنا ونقبل بالمقسوم".

صديقتنا التي استشهد خطيبها (والذي كان زوجها الشرعي حيث كانا قد عقدا قرانهما) تقول وهي تبكي: "كنت أستمع لوجع امرأة استشهد زوجها وعددٌ من أولادها وأحفادها، فخجلت من نفسي أن أشكو لها ألمي وهي قد فقدت كُلَّ أحبّتها أمّا أنا فقدت حبيبًا واحدًا".

انحنت إحدى السيدات على زميلتنا الأخصائية وقالت لها: "أنا ما بحب أشكي زي ما انتي شايفة وسامعة. بهذه الظروف بدنا نسكت، مافي إمكانية نوصل لتغيير أي إشي بحياتنا. خالصة، حتى لو بدها الواحدة تشكي ما في حكومة ولا شرطة ولا حتّى محاكم عشان هيك نُسكت أحسن".

تُحزننا الأم التي تقبّلت الموت وهي غير قادرةٍ على البكاء وكانت قد فقدت ولدين وابنةً ولكنها تقول "الحمدلله ضايل عندي اثنين الله يخلّي لي إياهم"، والأخرى شابة فقدت أخواتها الثلاثة مع أطفالهن وتقول "كنت في البداية أصرخ مثل المجنونة وراح أفقد عقلي، بس هلق لما شفت اللي حواليا كلّهن فقدوا حبايبهن أولاد وأزواج وأحفاد وأمهات وآباء وإخوة وأخوات. بانسى همّي وبقول الله يعينهن".

هكذا مرّ اليوم وأنا أرى كيف تحجب النساء حقيقة وجعهن، ربما لأنهنّ بكين كثيرًا فجفّت دموعهن، أو ربما لأنهنّ يعرفن أنّ الذين ذهبوا لن يعودوا، أو ربما كما قالت إحداهنّ "شو راح نستفيد من الحكي غير إنّه نفتح جروح خليّها مستورة أحسن". قلت لها "صحيح أحسن"، ولكنني أعرف أنّ كُلّ تلك القصص غير مستورة ولكنّ الحقيقة أنّ النساء اعتدن ابتلاع آلامهنّ وأوجاعهنّ.