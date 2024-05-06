الاحتلال يقتحم جلبون ويستولي على منزل ويحوله إلى نقطة عسكرية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية جلبون، شرق جنين، واستولت على منزل وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، باتجاه منازل المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال نشرت قواتها الراجلة في أحياء القرية وشوارعها، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن طارق محمد عبد الرازق أبو الرب، المكون من طابقين، وحولت أحدهما إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال، قد انسحبت من منزل المواطن رافع رفيق أبو الرب الواقع بمحاذاة مدرسة البنات الأساسية وسط القرية، بعد أن استولت عليه لمدة 16 يوما.