الهيئة العامة لأركان العقارية تعقد اجتماعها السنوي العادي

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة أركان العقارية المساهمة العامة (أركان)، اجتماعها السنوي الثاني، لمناقشة وإقرار المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة سمير حليله في بداية الاجتماع تقرير المجلس عن العام 2023، قائلاً: "شهد العام 2023 ظروفاً سياسية واقتصادية استثنائية انعكست بظلالها على مختلف نواحي الحياة في فلسطين وعلى أداء الشركات العاملة فيها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام"، مؤكداً أن المتانة المالية لأركان بقيت عالية بشكل يضمن استمرارية تحقيق عوائد مالية مجزية.

وأضاف "على الرغم من الظروف الاستثنائية، بلغ الربح التشغيلي قبل الضريبة 17.7 مليون دولار قبل قيد مخصصات مالية ومصاريف/ إيرادات أخرى بقيمة 25.9 مليون دولار نتيجة الأثر الاقتصادي الذي تسبب به العدوان على قطاع غزة على أنشطة وأصول أركان وشركاتها التابعة، كما وأكملت الشركة التحضير لمشاريع استثمارية جديدة ونوعية في الضفة الغربية، وقطاع غزة لإطلاقها في الوقت المناسب".

وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية، كما قامت بإبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2023، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024.

وعقدت الهيئة العامة كذلك اجتماعاً غير عادياً للمصادقة على عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وذلك انسجاماً مع قانون الشركات الفلسطيني الجديد.

يشار إلى أن أركان العقارية بدأت أعمالها في شهر تموز العام 2022 كشركة مساهمة عامة برأس مال 131.6 مليون سهم، وتمتلك محفظة عقارية استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ضمنها مشروع بوابة أريحا، كما وتمتلك أركان محفظة استثمارية ضخمة تشمل أسهم بنوك محلية وإقليمية تدر عوائد سنوية تقوي مركزها المالي، وتعمل الشركة حالياً على مجموعة من المشاريع العقارية في أرجاء الوطن، لا سيما في شمال الضفة الغربية، حيث تعكف أركان على إعداد المخططات الهيكلية لأحد أكبر مشاريعها هناك، والانتهاء من بعض الإجراءات ذات العلاقة، كما تستمر بالعمل على فحص مجموعة من المشاريع العقارية التطويرية في مجالات مختلفة.

