قصف مكثف ومتبادل بين حزب الله والاحلال: مصابان بحالة خطيرة بهجوم مسيّرات على المطلة

وطن: أصيب جنديان من جيش الاحتلال بجراح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة تبناه "حزب الله" على مستوطنة المطلة المتاخمة للحدود، وفي الأثناء وقع قصف مكثف ومتبادل بين جيش الاحتلال و"حزب الله" تجاه مواقع وبلدات عديدة.

وأعلن "حزب الله" قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع ومستوطنات في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى؛ اليوم الإثنين.