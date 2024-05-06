حزب الله يقصف الجولان المحتل ويهاجم مواقع للاحتلال بمسيرات مفخخة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الاثنين، إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل، وتنفيذ هجوم بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة.

وقال الحزب في بيان إن عناصره قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا وذلك ردا على ما وصفه باعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع و"دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته".

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه تم رصد نحو 30 صاروخا أطلقت نحو الجولان صباح اليوم، بدون تفاصيل حول الخسائر التي من الممكن أن تكون قد خلّفتها.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قد أفادت بسقوط 3 جرحى في غارة نفذها الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال حوالي الساعة 1.30 من فجر الاثنين (22.30 بتوقيت غرينتش) في البقاع.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال شنّهُ غارات على ما وصفه بالمجمع العسكري لحزب الله في منطقة السفري بالبقاع في العمق اللبناني، وهو ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وعلى منشآت عسكرية للحزب جنوب لبنان.

هجوم بمسيرات انقضاضية

وفي بيان لاحق، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم بمسيرات انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال جنوبي المطلة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

من جانبها أفادت إذاعة الجيش العبرية بانفجار طائرة مسيرة مفخخة وإصابتها هدفا بشكل مباشر في منطقة المطلة شمال إسرائيل واعتراض مسيرة أخرى، دون أن تتحدث عن خسائر.

وذكرت الإذاعة ذاتها أن طائرات تابعة لجيش الاحتلال قصفت 15 مبنى عسكريا تابعا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، وأطلقت القوات التابعة لجيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات التابعة لجيش الاحتلال من لبنان عام 2000، وتتحفظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراض لبنانية.



تصعيد مستمر

وكانت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال أغارت أمس الأحد على وسط بلدة ميس الجبل أثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية

والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر.

وقال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية إن 4 أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية من طائرات الاحتلال على منزل في ميس الجبل بجنوب لبنان.

وأفاد حزب الله في بيان إنه أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على بلدة كريات شمونة في شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) قرب الحدود اللبنانية ردا على ذلك.

وكان الحزب قد نفذ 10 هجمات ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال، وقال إن مقاتليه قصفوا بالصواريخ مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت وكفرجلعادي وكفريوفال وأفيفيم وشتولا.

وأصيب مستوطن بجراح في القصف الصاروخي المكثف من جنوب لبنان على كريات شمونة أمس. وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان حققت أكثر من 10 منها أضرارا مباشرة.

وأضاف أنه رصد فجر اليوم إطلاق صاروخين من سوريا سقطا في منطقة مفتوحة في الجولان دون إيقاع إصابات أو أضرار.

وعلى وقع الحرب المدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية (الأراضي الفلسطينية المحتلة) منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا للقصف وإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ووفقا لرويترز قُتل أكثر من 250 من عناصر حزب الله و75 مدنيا في غارات الاحتلال على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مصادر أمنية. وتقول مصادر عبرية إن إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 10 جنود وعدة مدنيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

