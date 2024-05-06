الاحتلال يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

في شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة جباليا، كما قصفت منازل المواطنين في بيت لاهيا وبيت حانون.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين غرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق شرقي حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى26 شهيدا بينهم 11 طفلا و8 نساء جراء الغارات التي طالت 11 منزلا في أحياء السلام والجنينة وشارع جورج شرقا وخربة العدس شمال شرق المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

