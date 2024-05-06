مجلة الجامعة العربية الأمريكية تفوز بجائزة أفضل مجلة عربية للعام 2024

وطن: فازت مجلة الجامعة العربية الأمريكية بجائزة أفضل مجلة عربية للعام 2024 حيث تم الاعلان عنها خلال مؤتمر معامل التائير العربي والذي عقد في جامعة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة.

وتنافست مجلة الجامعة مع أكثر من 500 مجلة على مستوى العالم العربي في تصنيف معامل التأثير العربي للعام (Arab Impact Factor)، الأمر الذي يعد إنجازا لمجلة الجامعة وللبحث العلمي في الجامعة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.

من جهته بارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري اسرة الجامعة على هذا الفوز، مؤكدا أن ما حققته مجلة الجامعة إنجاز يشير الى قدرة فلسطين على منافسة المجلات البحثية في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، موضحا ان الجامعة تولي كل الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير مجلة الجامعة نحو تصنيفها في قواعد البيانات المرموقة.

بدوره، أشار عميد البحث العلمي في الجامعة، رئيس هيئة تحرير المجلة، الأستاذ الدكتور محمد عوض "إن فوز مجلة الجامعة بهذه الجائزة المرموقة هو إنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة، وترى إدارة الجامعة في البحث العلمي أساس العلوم والعامل الرئيس في تقدم الشعوب ورفاهيتها"، مؤكدا على أهمية الجائزة التي تضاف الى الإنجازات التي حققتها مجلة الجامعة وتصنيفها ضمن أفضل المجلات العلمية في الوطن العربي.