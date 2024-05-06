شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: شركة الصقور للباطون , شركة سنيورة , مدينة الأمل الرياضية , محطة الصرف الصحي , مزارع أبو ماضي للدواجن , حرس الرئيس , شركة التمور (أبو جرار) , مصنع مياه هوب , الإغاثة الزراعية , مصنع طوب أبو الحكم , مزرعة الحسيني , إسكان دمتر ي رزق , آبار أرض حجلة والزور , الضابطة الجمركية , حديقة الباباي والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.