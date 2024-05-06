الاحتلال يهدم طابقا من منزل ومنشأة تجارية في رأس كركر شمال غرب رام الله

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طابقا من منزل، ومنشأة تجارية في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين أيوب في القرية، فجر اليوم، معززة بجرافة عسكرية، وباشرت بهدم الطابق الثاني من منزل يعود لورثة نواف سمحان.

وأضافت المصادر أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم الطابق الثاني منه، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت إلى أن الاحتلال هدمت أيضا منشأة تجارية عبارة عن مغسلة مركبات وبركس، تعود للمواطن أمجد سمحان.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت منذ نحو أسبوعين، إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ11 منزلا في المنطقة.