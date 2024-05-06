الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ومدينة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس وفرضت حظر التجوال فيه.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت الى شارع دوار العليمي "المحاكم"، باتجاه شارع السكة، ودوار اكتابا شرق طولكرم، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوة عسكرية أخرى خرجت من حاجز "عناب" العسكري شرق المحافظة، واقتحمت بلدة عنبتا وسارت باتجاه دوار بلعا، متجهة صوب مخيم نور شمس.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعا للتجوال عليه.

وقامت جرافات الاحتلال بتخريب وتجريف مقاطع من شارع السكة، والشارع المحيط بميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمخيم الذي دمرته خلال اقتحاماتها السابقة.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوا الياتهم العسكرية بعبوات متفجرة محلية الصنع.

يتبع.....