طوفان الأقصى" في اليوم الـ213.. المقاومة تستنزف قوات الاحتلال وتكبدها خسائر وسط تكثيف القصف على رفح

وطن: يواصل الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة، لليوم الـ 212 على التوالي، ويرتكب مزيدا من جرائم الحرب، وسياسة الحصار والتجويع، وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة، حتى أصبح القطاع لا يصلح للعيش الادمي.

وواصلت كتائب القسام دك الاحتلال في القطاع تزامنا مع عمليات القصف المستمرة حيث نقلت مصادر عبرية، ان 11 جنديا أصيبوا بينهم 3 بجراح خطيرة أعلن عن مقتلهم بعد ساعات من القصف الذي تبنته الكتائب في في هجوم كرم أبو سالم .

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أن 10 جنود إسرائيليين وصلوا إلى المستشفى من موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، و5 في حالة طفيفة.

فيما واصل الاحتلال حرب الاباده وقصفه المستمر لمواقع متفرقة بالقطا حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34683 شهيدًا و78018 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، مشيرًا لوصول 29 شهيدًا و110 إصابة منها إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ213: