فدا يندد بقرار حكومة الاحتلال إغلاق قناة الجزيرة

وطن: أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة.



وقال "فدا" إن القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالإجماع قرار تعسفي ومرفوض يعبر عن الأزمة التي يعيشها الكيان وتنامي العزلة التي يواجهها على مستوى العالم على ضوء جرائم الحرب التي يقترفها بحق عموم أبناء شعبنا خصوصا في قطاع غزة.



وأضاف "فدا" أن هذا القرار المناقض لكل الأعراف والقوانين الدولية والحق في التعبير والتدفق الحر للمعلومات هو الثاني من نوعه بعد قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق قناة الميادين وهو امتداد لسلسلة الانتهاكات والجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال وأجهزته بحق الصحفيين خصوصا الفلسطينيين والأطقم الصحفية حيث ارتقى في القصف والجرائم الاسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي 140 شهيدا صحفيا فلسطينيا.



ودعا "فدا" إلى أوسع حملة تضامن محلية وعربية ودولية مع قناتي الجزيرة والميادين وإلى القيام بسلسلة من التحركات خاصة على الصعيد القانوني من أجل إجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على التراجع عن قرارها بإغلاق القناتين معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن كل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية لن تحجب الحقيقية ولن تنجح في التغطية على جرائم الاحتلال البغيض.

صادر بتاريخ 5 أيار 2024