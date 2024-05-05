شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 18 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.