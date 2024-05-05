إسماعيل هنية: حريصون على التوصل لاتفاق شامل ومترابط المراحل

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن حماس حريصة على التوصل لاتفاق شامل ومترابط المراحل، ويتم بموجبه إنهاء العدوان وضمان الانسحاب وتحقيق صفقة تبادل جدية للأسرى.

واستطرد هنية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت غطاءً للاحتلال، وهي التي يجب عليها أن توقفه بدلًا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة.

وأردف إسماعيل هنية بأن العالم بات رهينةً لحكومة متطرفة لديها كمًّا هائلًا من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتكبت في غزة، وأن نتنياهو يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان على غزة وتوسيع دائرة الصراع وتخريب جهود الوسطاء.

وأكد هنية بأن الحركة حمّلت وفدها إلى القاهرة مواقف إيجابية ومرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لديها هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

