حكومة الاحتلال تقرر إغلاق مكتب الجزيرة

وطن: قررت حكومة الاحتلال اليوم الأحد بشكل رسمي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وقال رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الحكومة برئاسته قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) التي اتهمها بما سماه التحريض.

بدورها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

وكان البرلمان في حكومة الاحتلال (الكنيست) صوت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بعد اليوم وحان الوقت لطردها. متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن حكومة الاحتلال، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا".

واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان وقتها تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.

وعبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون واعتبرته تقييدا واعتداءا على حرية الصحافة.

المصدر: الجزيرة