5 مشاريع واعدة لطلبة ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال تتأهل لجيتكس أفريقيا المغرب 2024

وطن: تأهلت 5 مشاريع ناشئة لطلبة في برنامج ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال في جامعة القدس للمنافسة في معرض جيتتكس أفريقيا

المغرب - Gitex Africa Morocco 2024، المزمع عقده في مدينة مراكش المغربية ما بين 29-31 أيار 2024، بحضور

شركات التكنولوجيا العالمية ومشاركة مئات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 130 دولة حول العالم.



وتقدم الطلبة بمشاريعهم في ريادة الأعمال والبيانات والبيئة تحت إشراف وتمويل وكالة بيت مال القدس الشريف، واستحقّوا فرصة

المشاركة في المعرض العالمي ضمن فريق القدس من بين عشرات المشاريع المتنافسة محليًا.



هذا واقترح مشروع "أليف" للطالبين جبران مساد ورند ريماوي تطوير عيادة بيطرية ذكية تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لدى

الحيوانات الأليفة في فلسطين، التي تعاني من تحديات فرضها الاحتلال بتقسيمه المناطق والمدن بواسطة الحواجز العسكرية، أو بإعدامه للحيوانات لضرب الثروة الإنتاجية المستدامة للعائلات البسيطة.



وتقدمت الطالبتان سجى الحاج وبيسان زبدي بمشروع منصة "نقلة" التي تعد بمثابة نقطة تحول في عالم ريادة الأعمال الفلسطينية، وتوفر دليلًا شاملاً للمنح والدعم المالي المتاح للمبادرات الفلسطينية، وتعمل كمركز موارد تعليمي يتحدى القيود الجغرافية الصعبة في فلسطين من خلال مجموعة متكاملة من الأدوات والفعاليات التي تشمل الورش والمنتديات، تسعى "نقلة" إلى تعزيز ثقافة الابتكار والنمو بين الرياديين، مع التأكيد على الأثر المستدام وبناء مجتمع داعم يضمن التقدم المستمر والاعتماد على الذات في السياق الاقتصادي الفلسطيني.



وجاء مشروع "صياد" للطالبة ليندا الشويكي كأداة فحص وتشخيص، وكشف الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة باللغة العربية خاصة تلك المتعلقة بـ القدس وهو مشروع قائم على استخدام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعتمد فكرة المشروع على تطوير نظام

يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وكشف الأخبار المزيفة، ويهدف إلى مساعدة المجتمع العربي في مواجهة التحديات المتزايدة للمعلومات المضللة والأخبار الزائفة، في خطوة نحو تحسين جودة المعلومات وزيادة الوعي بالقضايا الحيوية، وتحديدًا في فلسطين.



وقدمت الطالبتان مريم أبو ماضي وياسمين طوطح منصة رقمية باسم "Techno-pality" لقياس مستوى الكفاءة الرقمية الخاصة بالفرد

وتحديد مستوياته، وبالتالي مساعدة أصحاب العمل على معرفة مدى استحقاقه الوظيفي بناءً على مستوياته الرقمية.



وتأهل مشروع "Pal news Ai" لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي للطالبتين ريما الجمرة ورشا الترتير.



ويعدّ جايتكس أفريقيا 2024 المعرض الأكبر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة، ويعقد في المغرب للعام الثاني على التوالي، إذ

استقطب في نسخته السابقة أكثر من 35 ألف مشارك، بما في ذلك 900 عارض من 128 دولة.

ويجمع جايتكس أفريقيا الأفكار والابتكارات والمستثمرين من ثقافات وحقول عديدة تسعى جميعها للانفتاح على عالم الذكاء الاصطناعي وتطويره والنهوض به، في معرض عالمي تلتقي عبره التقنية والمعرفة والابتكار، ويقدم فرص فريدة للمشاركة في ورش العمل والندوات والمناسبات بقيادة خبراء التكنولوجيا والصناعة.