حزب الشعب يدين مجزرة الاحتلال في دير الغصون وينعى شهدائها

وطن: دان حزب الشعب الفلسطيني المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم، مؤكداَ انها تندرج ضمن الحرب المفتوحة والمتواصلة على شعبنا.

وقال الحزب في بيان، صباح اليوم الاثنين، إن تصعيد هجمات قوات الاحتلال الفاشي في محافظات الضفة واجتياحاته العسكرية المتتالية لها، وإمعانه في استخدام آلته الحربية ضد المواطنين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم، يؤكد مجدداَ على مساعي هذا الاحتلال لتوسيع رقعة حرب الابادة الجماعية لكسر ارادة شعبنا والنيل من صموده بهدف تصفية قضيته الوطنية، وهي الاهداف التي سيتصدى لها شعبنا ويفشلها.

وفي ختام بيانه، نعى حزب الشعب كوكبة الشهداء الخمسة الذين قضوا في مجزرة دير الغصون، وجميع شهداء شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.