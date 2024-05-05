"كهرباء القدس" ونقابة الكهربائيين في محافظة أريحا والأغوار تبحثان القضايا المشتركة

وطن: بحث مدير شركة كهرباء محافظة القدس في محافظة أريحا والأغوار م. مجدي حرباوي مع رئيس نقابة الكهربائيين في المحافظة السيد محيي بالو، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث اللقاء بحضور مدير دائرة التحصيل المركزي في الشركة السيد محمد شراكة، ونائبه السيد حسام حماد، التحديات التي تواجه الكهربائيين في المحافظة ودراسة احتياجاتهم، وكيفية تجاوز العقبات وتحويلها لفرص.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين الشركة ونقابة الكهربائيين، بهدف تحقيق أفضل خدمة للمجتمع.

وتواصل الشركة المقدسية سلسلة لقاءاتها مع القطاعات النقابية والمجتمعية لتعزيز مفهوم الشراكة بما ينسجم مع توجهات الإدارة العامة للشركة بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى مناطق الامتياز كافة