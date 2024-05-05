الاحتلال يعتقل مواطنا من نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة نابلس، وداهمت أحد المنازل في شارع التعاون، واعتقلت المسن عيد الدردوك.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الدردوك الأسبوع الماضي، وأفرجت عنه، في وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، داهم جنود الاحتلال بناية سكنية في حي رفيديا، وسمع دوي اطلاق نار في المكان، ولم يبلغ عن إصابات.

وأشارت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى في محافظة نابلس: جوريش، وقصرة، وبيت فوريك، وتلفيت، وقبلان، وجماعين، ويتما، وعوريف، وفتشت عدة منازل فيها وعبثت بمحتوياتها.

وكانت مواجهات، قد اندلعت في قرية بيت فوريك شرق نابلس الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي بالكتف، وطفل بالشظايا، وآخرين بالاختناق.