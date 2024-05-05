فراس ياغي يكتب لوطن: ما هو المخطط بعد المرحلة الاولى من الصفقة؟

إن موافقة غانتس وإيزينكوت وغالانت على الصفقة، والوعودات الامريكية تحت مفهوم الوديعة لضمان وقف نهائي للحرب، ورفض نتنياهو مجرد ذكر مسالة وقف الحرب مباشرة او بالنيابة عن إسرائيل، تهدف إلى التالي:

اولا- هدنة لمدة أربعين يوميا ستؤدي من وجهة النظر الأمريكية التي يوافق عليها أعضاء مجلس الحرب، غانتس وإيزينكوت وغالانت للوصول إلى الاهداف التالي:

1- تحرير الأسرى المدنيين وكبار السن والمجندات

2- تبريد جبهات الشمال واليمن اي إطفاء الحرائق في المنطقة

3- البدء بالعمل على الرؤيا الأمريكية في المنطقة عبر تشكيل لجنة الإتصال العربية "السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، السلطة الفلسطينية" وبرئاسة أمريكية لبحث الحلول الممكنة لما بعد الحرب في قطاع غزة، اي تنفيذ مخطط تقويض سلطة حماس السياسية

4- منع إجتياح رفح وفقا لطريقة شمال الغزة خوفا من الكارثة الإنسانية، والأستعاضة عنها بعمليات مركزة تستهدف جسم المقاومة من قبل الإسرائيلي بعد نهاية المرحلة الاولى، او حتى بعد نهاية المراحل الثلاث إذا لم يستأنف نتنياهو فورا الحرب بعد نهاية المرحلة الأولى، لأن التعهد الامريكي لن يشمل ما يسموه محاربة الإرهاب

أما ماذا سيفعل نتنياهو؟

هو يعمل كل جهده لمنع اي صفقة، ولكن إذا إضطر للذهاب للمرحلة الاولى من الصفقة، فهو سيعمل بعدها على:

1- بدء معركة رفح عبر السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بما يؤدي لعزل القطاع كاملة وإغلاق معبر رفح، خاصة انه خلال مدة الأربعين يوما سيكون هناك عودة للنازحين من الجنوب للشمال، ودخول كميات كبيرة من المساعدات

2- لن يقوم بعملية إجتياح شاملة لكل رفح وفق إسلوب شمال غزة، بل سيقوم بعمليات مركزة ضد مواقع محددة وفق معلومات إستخبارية

3- عليه سيتم خرق الصفقة ولن يستمر في تنفيذ المراحل الاخرى معتقدا انه بذلك يفرض امر واقع جديد يؤدي للضغط اكثر على حماس والمقاومة، وبالتالي التفاوض على المرحلة الثانية من موقف القوي والضاغط بما يؤدي لمنع الإفراج عن نوعيات محددة من الأسرى ذوي الأحكام العالية

4- سيفرض نتنياهو امر واقع جديد بحيث سيتم التعاون معه من قبل أمريكا ولجنة الإتصال العربية لكي يتم تنفيذ مخططاته الامنية والسياسية

ملخص

أولا- الهدف الامريكي بالأساس إطفاء الحرائق في المنطقة وعدم إجتياح شامل لمدينة رفح، وإذا لم تستطيع إدارة "بايدن" منع "نتنياهو" ولن تستطيع من إستئناف الحرب بعد المرحلة الاولى، فإنها ستكون قادرة بالحد الأدنى على تخفيض التصعيد وتبريد الجبهات المساندة لأنه لن يكون هناك إجتياح شامل، بل معارك محدودة ومحددة

ثانيا- إستغلال ما سيقوم فيه نتنياهو وفقا للمفهوم البرغماتي الأمريكي للقيام بتنفيذ سياسة تتعاطى مع حكومة نتنياهو بهدف العمل على حلول بعيدة عن أي توافق فلسطيني او رؤيا دولة فلسطينية، بل رؤيا إنسانية تخص قطاعات غزة

ثالثا- بدء العمل على تنفيذ عقيدة "بايدن" بما يتعلق بالسعودية بدون حتى رؤيا الدولة الفلسطينية، فالواقع سيكون قد تغير، وهنا تكمن المخاطر الحقيقية للذهاب لصفقة وفق وعود أمريكية وليس وفق نص صريح عن وقف إطلاق النار الدائم وموقع عليه من قبل حكومة نتنياهو

أخيراً، إن الذهاب لأي صفقة بالإرتهان إلى الوعودات الأمريكية فيه مخاطر كبيرة، لأن إدارة "بايدن" لن تضغط على حكومة نتنياهو، ولن تستطيع إلزام نتنياهو بأي وقف شامل لإطلاق النار ولا إرادة لديها للقيام بذلك، وقضية أن إسرائيل وفقا لواقعها السياسي الحالي غير قادرة على ان توافق على نص وقف شامل لإطلاق النار خوفا من إنهيار حكومة نتنياهو ليس سوى كذبة كبيرة، لأن رئيس المعارضة "يائير لابيد" مستعد لإعطاء شبكة امان تستمر لمدة سنة، لكن واقع الأمر هو أن لدى نتنياهو توجه واضح لأن يٓمحي من إرثه وسجله هزيمة السابع من أكتوبر/تشرين، ويسجل مكانه ما يسميه بوهم "النصر الساحق"

بإختصار، من يريد الذهاب في مغامرة الوعود الأمريكية، أو يثق بضماناتها، عليه أن يتحمل عواقب ذلك، وليضع امام عينيه أن كل إدارة "بايدن" تنظر إلى "حماس" والمقاومة على انهم جزء من التنظيمات الإرهابية التي يجب تقويضها وتدميرها، لذلك من الأهمية التعامل معها ومع نتنياهو وحكومته وفقا لنصوص مكتوبة وبضمانات تتجاوز الأمريكي الذي هو شريك وليس وسيط