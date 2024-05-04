نقابة الصحفيين : جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين بالرصاص والغاز في طولكرم

وطن: استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، السبت، الاعتداءات الواسعة والخطيرة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال بحق الصحفيين ظهر السبت في طولكرم .

وذكرت النقابة في بيان صحفي، ان مجموعة من الصحفيين تعرضت لخطر الموت في بلدة دير الغصون شمال طولكرم أثناء تغطيتها الصحفية لعملية مداهمة وقصف منزل في القرية .

وقد عملت لجنة الحريات التابعة للنقابة على المتابعة والتوثيق لاستهداف مجموعة من الزملاء بإطلاق النار المباشر اتجاههم رغم المسافة البعيدة نسبيا عن عمليات الجيش وقد عرف منهم مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة ومصور تلفزيون العربي ربيع منير ومراسل قناة الغد خالد بدير ومصور قناة الغد شادي جرارعة ومراسل وكالة وفا للانباء وفا عواد .

وقد نتج عن اطلاق النار هروب الزملاء الصحفيين والاحتماء بأجسام المركبات في المكان كما تم إصابة كاميرا بعطب نتيجة رصاص جيش الاحتلال .

وأضاف بيان النقابة، أنه وعلى جهة اخرى من القرية اصيبت مجموعة كبيرة من الصحفيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المدمع حين استهدفهم جيش الاحتلال وبشكل مفاجئ بقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة مراسل تلفزيون فلسطين معين شديد ومراسلة وكالة رويترز رنين صوافطة والصحفية رغد سلامة والصحفية وفية عبد الهادي والصحفي نعيم زايط والصحفي حمزة حمدان والصحفي محمد عتيق والصحفي محمود زكارنة .

كما عمل جيش الاحتلال على منع العديد من الطواقم الصحفية من الدخول للقرية عبر حاجز عسكري أقامته على مدخل القرية .

واختتم البيان ان النقابة تحذر من هذه الاعتداءات التي تتصاعد وتؤشر لجرائم قادمة بحق الصحفيين في الضفة الغربية كما هو حال فظاعة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في قطاع غزة .