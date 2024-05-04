طوفان الأقصى" في اليوم الـ212.. نتنياهو يمنع اتمام الهدنة ويسعى لاجتياح رفح

وطن: في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة ودخول عملية "طوفان الأقصى" يومها ال212، توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة، لبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع "إسرائيل" الا ان نتنياهو يتعنت ويمنع اتمام الهدنة ويواصل الدفع لاجتياح رفح .

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ212: