استشهاد خمس شبان في دير الغصون شمال طولكرم

وطن: استشهد ، مساء اليوم السبت، 5 شبان برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان العسكري على بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لها اليوم، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت (الصحة) باستشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، خلال عدوانه على بلدة دير الغصون قضاء طولكرم. منوهة إلى احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء.

وأردفت الصحة: "كما وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي شهيد خامس (لم تعرف هويته بعد)".

مبينة أن الشهداء المحتجزة جثامينهم هم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها (32 عاماً)، علاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاماً)، أسال بشير توفيق بدران (42 عاماً)، عدنان تيسير كامل سمارة (40 عاماً) وشهيد خامس مجهول الهوية.

وبعد ظهر اليوم السبت، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بلدة دير الغصون، بعد 15 ساعة من العدوان.