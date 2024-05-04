الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

وطن: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة هجوم جيش الاحتلال المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك "مستويات مدمرة" من التوتر.

وقالت الأونروا في بيان على حسابها عبر منصة "إكس"، إن "الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر".

وأضافت أن "فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب".

وتابعت: "مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم".

وجددت الأونروا تأكيد ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".



