هيئة الأسرى: الاحتلال يستغل أمراض معتقلي الرملة لممارسة إجراءات خطيرة بحقهم

وطن: أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الذي زار معتقل الرملة، أن العقوبات العامة المفروضة على المعتقلين، يتم فرضها أيضا على المرضى دون تفرقة، مع بعض الممارسات الإضافية اللاأخلاقية واللاإنسانية.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن السجانين يستغلون أمراض المعتقلين وإصاباتهم، لوضعهم في بيئة يومية خطيرة ومعقدة، وفيها تهديد حقيقي لبقائهم على قيد الحياة.

وأوضحت أن كل الإجراءات الاحتلالية من إدارة المعتقلات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي فرضت على المرضى أيضا، ويضاف إليها تعصيب أعينهم وتقييدهم خلال الخروج للقاء المحامي أو الزيارة في الذهاب والعودة، دون الاهتمام لخصوصيتهم الصحية، ما دفع المرضى لاتخاذ قرار بعدم الخروج للمحامي أو تلقي العلاج.

وأشارت الهيئة إلى صدور قرار من إدارة معتقل الرملة بوقف العلاج الطبيعي للمصابين، وكذلك الطعام الخاص الذي كان يقدم لعدد من المرضى بأمراض المعدة والجهاز الهضمي، كما تم سحب الهاتف العمومي الذي كان يستخدم للتواصل مع الأهل، وكل غرف المعتقلين المرضى تحولت الى زنازين، ولا يوجد فيها أدنى المقومات الطبية والعلاجية.

وكشفت أن الغالبية العظمى من المعتقلين المرضى فيما يسمى مستشفى معتقل الرملة من قطاع غزة، هم ممن اعتقلوا وتعرضوا لإطلاق النار والتعذيب على يد جنود الاحتلال.

ونشرت الهيئة أسماء المعتقلين المرضى المتواجدين في الرملة، علما أن هناك عددا آخر من المرضى محتجزين في زنازين خاصة، لا تتوفر عنهم أي بيانات ومنهم: إياد رضوان من طولكرم غير مريض ويقوم على خدمة المرضى وهو محكوم بالسجن 25 عاما، وسامر أبو دياك من جنين، غير مريض يقوم على خدمة المرضى وهو محكوم مؤبد و20 عاما، ومحمد طقاطقة من بيت لحم، مريض كلى، ويعتقد أنه نقل الى معتقل عوفر وهو معتقل إداري، ومصطفى نعانيش من طولكرم، مصاب واعتقل من سيارة الإسعاف وما زال موقوفا.

ومن بين المعتقلين أيضا: فادي هيجاوي من جنين، مصاب بالقدم اليمنى، وزُرع له بلاتين، ويتنقل على كرسي متحرك وما زال موقوفا، ورمزي قوار من بيت لحم وهو معتقل إداري، ومحمود شاهين من بيت لحم مصاب بكسر بالقدمين وهو معتقل إداري، وصلاح حسونة وهو معتقل إداري، وخليل كوكا من غزة مصاب بعدة أجزاء من جسده وما زال موقوفا، ورأفت فنونة من غزة، مصاب بجميع أنحاء جسده، وما زال موقوفا.

ومن المعتقلين أيضا: أشرف مرتجى من غزة، مصاب في جميع أنحاء جسده، وما زال موقوفا، وأنس حمدان من غزة ما زال موقوفا، وإبراهيم سليمان من غزة ما زال موقوفا، وياسين مخمر من غزة ما زال موقوفا، وصلاح سلامة من غزة ما زال موقوفا، وأنس خشاب من غزة ما زال موقوفا، وفريد الهندي من غزة ما زال موقوفا، ومحمد الزرازة من غزة ما زال موقوفا.



