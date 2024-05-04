بسبب "مذكرة ألمانية".. فرنسا تمنع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول أراضيها

وطن: منعت سلطات مطار شارل ديغول الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، اليوم السبت، من الدخول إلى فرنسا.

وأشار أبو ستة إلى أن سلطات المطار الفرنسي أبلغته بأن المنع جاء من ألمانيا، وأنه يسري على كل أراضي دول الاتحاد الاوروبي الـ"شنغن".

وكان من المقرر أن يُلقي الطبيب كلمة له أمام مجلس الشيوخ الفرنسي حول تجربته في مستشفيات غزة عند بداية العدوان على غزة.

وكان أبو ستة قد مُنع من دخول ألمانيا في 12 نيسان/أبريل الماضي، إضافة إلى شخصيات أخرى؛ للمشاركة في "مؤتمر فلسطين" الذي كان من المفترض أن يعقد أعماله في العاصمة الألمانية برلين.

