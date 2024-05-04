مديرة "الأغذية العالمي": شمال قطاع غزة يعاني "مجاعة كاملة" وتتجه نحو الجنوب

وطن: قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: إن "شمال قطاع غزة يعاني مجاعة كاملة، وإن هذه المجاعة تتجه نحو الجنوب".

وفي مقابلة بثت شبكة «إن.بي.سي نيوز» مقتطفات منها اليوم السبت، عبّرت ماكين عن "أملها في وقف إطلاق النار في غزة، حتى يتسنى إطعام الناس على نحو أسرع بكثير"، مصيفة أن «سكان غزة بحاجة إلى الماء والدواء والصرف الصحي .. هذا جزء من المجاعة، إنها قضية المجاعة".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن هناك "مجاعة كاملة" في شمال غزة، قائلة: "عندما يكون لديك صراعات كهذه تحدث مجاعة، ما يمكنني أن أقوله هو أن هناك مجاعة - مجاعة كاملة - في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب".

وأضافت أن ما رآه العاملون في برنامج الأغذية العالمي ولمسوه على أرض الواقع يدل على أن هناك "مجاعة مكتملة الأركان في غزة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.



