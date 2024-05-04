بالصواريخ والقذائف.. المقاومة الفلسطينية تكثّف استهدافها محور "نتساريم" وسط قطاع غزّة

وطن: عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، مشاهد من قصف تجمّع لجنود الاحتلال على خط محور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزّة.

بدورها، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" في قطاع غزّة، قصف تمركزٍ لجنود الاحتلال وآلياته على طول خط الإمداد لمحور "نتساريم" وسط قطاع غزّة.

وصباح اليوم، أعلنت "كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم" أنّها أطلقت عدّة قذائف هاون على محور "نتساريم" الذي يتجمّع فيه آليات لجيش الاحتلال.

وتكثّف المقاومة الفلسطينية استهدافها محور "نتساريم" الذي أقامه جيش الاحتلال شمالي وسط قطاع غزة، والذي يعدّ ممراً فاصلاً بين مدينة غزة وشمالها من جهة، وبين المنطقتين الوسطى والجنوبية للقطاع من جهة أخرى.

وأمس الجمعة، قصفت "كتائب الشهيد عز الدين القسّام"، الجناح العسكري لحركة حماس، تجمّعاتِ الاحتلال بالقرب من "كيبوتس نيريم" برشقةٍ صاروخية.

كما استهدفت قوات الاحتلال المتواجدة في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، كما استهدفت مقر قيادة المحور الجنوبي "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

بدورها، أكّدت "سرايا القدس"، أنّ مقاتليها قصفوا، الجمعة، بقذائف "الهاون" تجمّعاً لجنود الاحتلال على خطّ الإمداد لمحور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة.

كذلك، قصفت "كتائب شهداء الأقصى" مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الإمداد لمحور "نتساريم" بوابل من قذائف "الهاون" العيار الثقيل.

إلى جانب ذلك، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد لدكّها قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" بالصواريخ.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في جيش الاحتلال، منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، إلى 610، بينهم 263 منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق اعترافات جيش الاحتلال.



