نقابة الصحفيين الموريتانيين تنظم وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين

وطن: نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، يوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الصحافة الفلسطينية، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وشارك في الوقفة، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى ولد بهلي، ورئيس الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا أحمد ولد مولاي امحمد، والأمينة العامة لشبكة الصحفيات الموريتانيات مريم العباس، ورؤساء منظمات صحفية، ومدراء مؤسسات إعلامية، وعدد كبير من الصحفيين.

من جانبه، تحدث رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب ولد المعلوم عن معاناة الصحفيين في فلسطين والذين فقدوا ما يزيد على 141 شهيدا وشهيدة وهم يؤدون واجبهم المهني في أسوأ الظروف.

وعبر عن تضامن صحافة موريتانيا مع زملائهم في فلسطين ومطالبتهم مختلف الدول والمنظمات الدولية لحماية الصحفيين الفلسطينيين.

بدوره، شكر المستشار الإعلامي لسفارة دولة فلسطين في نواكشوط زكي قديح، الصحافة الموريتانية على تضامنها مع أشقائها الفلسطينيين، مشيرا إلى أن 141 صحفيا وصحفية استشهدوا في فلسطين على يد آلة القتل والإبادة لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين من الأطفال والنساء والمدنيين الآمنين من أبناء شعبنا.

وهنأ المستشار زكي قديح الصحافة الموريتانية لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ولمناسبة التصنيف الجديد لموريتانيا.