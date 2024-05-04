بعد اعتداء المستوطنين عليهم.. الاحتلال يعتقل ثلاثة من رعاة الأغنام في مسافر يطا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، ثلاثة من رعاة الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد تعرضهم لاعتداء مستوطنين.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من رعاة الأغنام بمنطقه الشومرة القريبة من تجمع الزويدين ببادية يطا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، ومطاردتهم في المراعي، وهم: عبد الله حسن بسايطة، وعلي عبد الله طعيمات، ومحمد علي طعيمات.

وفي السياق، اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على مركبات المواطنين في منطقة قلقس، وحطموا مركبة لأحد المواطنين من عائلة الشواهين في بلدة يطا.

كما احتجزت قوات الاحتلال جرار زراعي للمواطن كايد محمد احمد الحمامدة من منطقه التبان بالمسافر، واستولت على دراجة نارية للمواطن سعيد العمور في التوانة، وأغلقت الطريق المؤدي من منطقة ابو شبان، الذي يربط يطا، والخط الالتفافي.



