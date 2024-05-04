د.مصطفى البرغوثي: يجب الضغط على نتنياهو لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة

وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي إن هناك فرصة حقيقية لاجبار نتنياهو وحكومته المتطرفة على وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، و هذا ما يريده العالم بأسره .

و أكد البرغوثي ضرورة وقف اطلاق النار بشكل دائم لتنفيذ تبادل جدي للأسرى، و خروج كامل لجيش الاحتلال من القطاع و فتح الطرق لعودة المهجرين إلى منازلهم و مناطقهم في شمال عزة.

كما أكد البرغوثي أن الإحتلال فشل في تحقيق هدف عدوانه الرئيس بالتطهير العرقي لسكان قطاع غزة بفضل صمودهم وبسالتهم، و يجب بعد إنهاء العدوان شن حملة عالمية لإجبار الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الهائل و الجرائم التي ارتكبها.

و قال البرغوثي إن كل الشعب الفلسطيني يشيد بالثورة الشبابية العالمية وخصوصا في الولايات المتحدة ضد جرائم الحرب الإسرائيلية ونصرة للشعب الفلسطيني، وعبر عن استهجانه لما تقوم به الشرطة الأميركية من قمع لاعتصامات الطلبة في ما يمثل اعتداء على حرية الرأي و حقوق الإنسان، وسماحها لعصابات من الزعران بالاعتداء على الشباب المتظاهرين. وأكد البرغوثي أن الاعتداءات لن تكسر إرادة الشباب المنتفضين بل تتحول حركتهم، التي أصبحت عالمية، و لا سابق لها منذ حرب فيتنام، إلى أوسع حركة لفرض العقوبات و المقاطعة ضد الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري. وقال البرغوثي أنه ما من قوة في الكون قادرة بعد اليوم على وقف النضال الفلسطيني و العالمي من أجل الحرية و العدالة للشعب الفلسطيني.