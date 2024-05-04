الاحتلال يحاصر منزلا في دير الغصون ويستهدفه بقذيفة "انيرجا"

وطن: اقتحمت قوات خاصه من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة دير الغصون شمال طولكرم وحاصرت منزلا فيها، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت مصادر محلية، ان قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا في الحي الشرقي، في الوقت الذي دفعت بتعزيزات عسكرية اليها، وسط وطلاق كثيف للاعيرة النارية.

وشرعت جرافة الاحتلال بجرف الأسوار المحيطة بالمنزل المحاصر ودتمير عدة مركبات، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن الطرق والمنازل المجاورة له في البلدة.

واضافت، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، حيث استهدف الاحتلال المنزل بقذائف أنيرجا، وطالب جنود الاحتلال من بداخل المنزل بتسليم أنفسهم.

فيما قالت كتائب القسام في طولكرم، في بيان مقتضب، إن مقاوميها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في دير الغصون.

وادعت وسائل إعلام عبرية، أن المستهدفين في عملية دير الغصون نفذوا عملية في نوفمبر الماضي أدت لمقتل مستوطنين.

يتبع..