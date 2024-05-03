طوفان الأقصى" في اليوم الـ211.. القصف الإسرائيلي يستمر في غزة ووفد حماس يتوجه للقاهرة لبحث مقترح وقف اطلاق النار

وطن: في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة ودخول عملية "طوفان الأقصى" يومها ال211، يتوجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة، حيث من المقرر بحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع "إسرائيل". ويأتي هذا الحديث عقب وصول مدير "سي آي إيه" الأمريكي إلى المنطقة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري "إسرائيل" وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب حتى اليوم أكثر من 3070 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمفقودين، بما في ذلك الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ211: