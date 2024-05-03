إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم

وطن: أصيب مساء اليوم الجمعة، شاب من مدينة طولكرم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجده قرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقله جيش الاحتلال على الجدار إلى معبر الطيبة التجاري جنوب المدينة، ثم قامت مركبة إسعاف جمعية الهلال الأحمر بنقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم بالقرب من معبر الطيبة في طولكرم ونقلتها الى المستشفى.