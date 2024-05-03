المقاومة الفلسطينية تُشيد بموقف اليمن: عمل أصيل وشجاع يجب دعمه عربياً وإسلامياً

وطن: أكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنّ إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء مرحلة جديدة من التصعيد، والعمل على قطع خطوط الإمداد لكيان الاحتلال الإسرائيلي، هو ترجمة عملية لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية بالأفعال.

وأشادت الفصائل، في بيان، بالشعب اليمني ومواقف قيادة حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، موجّهةً تحيةً إلى قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي.

وقالت إنّها تابعت، باعتزاز وفخر، المسيرات الكبرى التي خرج فيها الشعب اليمني، ليعبّر عن أصالته وشجاعته، ويؤكّد أنّ قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

ودعت الفصائل الشعوب والقوى في العالمين العربي والإسلامي إلى دعم مواقف اليمن، بسبب ما تمثّله من موقفٍ متقدمٍ وعملي في مواجهة العدوان وتهديدات الاحتلال بشن هجوم بري ضدّ رفح.

وخلال التظاهرات المليونية التي شارك فيها أبناء الشعب اليمني اليوم، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح سريع أنّ هذه المرحلة تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وأكّد سريع أنّ صنعاء ستفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة، من أيّ جنسية كانت، في حال اتجاه الاحتلال إلى شنّ عملية عسكرية عدوانية ضدّ رفح.

وأضاف أنّ القوات المسلحة اليمنية "ستمنع جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتها، بغض النظر عن وجهتها".

المصدر:"الميادين"